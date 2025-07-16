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04:48, 16 июля 2025Интернет и СМИ

Европу обвинили в неустойчивой позиции по Украине

The Telegraph: Трамп позволил Европе помогать Украине, но она ищет оправдания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп предоставил Европе возможности для активизации поддержки Украины, однако европейские политики начали искать оправдания. С таким мнением выступило издание The Telegraph.

В публикации отмечается, что министр обороны Германии Борис Писториус заявил, «что пройдут месяцы, прежде чем первые Patriot будут отправлены на Украину». По мнению журналистов, это говорит о нежелании Берлина передавать свои собственные ракетные комплексы как можно быстрее, а также показывает неустойчивую позицию Европы.

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«Его [Писториуса] комментарии стали красноречивым свидетельством того, в чем именно заключаются приоритеты Европы, несмотря на предполагаемую готовность идти с Украиной до конца», — обвинили его в статье.

Ранее Трамп заявил о желании президента России Владимира Путина урегулировать конфликт на Украине. «Он [Путин] часто говорит, что хочет мира. И я думаю, он хочет, я надеюсь, он хочет, мы скоро узнаем», — подчеркнул глава Соединенных Штатов.

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