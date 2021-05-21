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Леди Гага рассказала о беременности после пережитого изнасилования

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Фото: Globallookpress.com

Американская певица Леди Гага рассказала о беременности после пережитого в 19 лет изнасилования. Ее история прозвучала в документальном фильме принца Гарри и Опры Уинфри «Я, которого вы не видите» (The Me You Can't See), сообщает Insider.

По словам исполнительницы, продюсер попросил ее снять одежду и пригрозил, что если она этого не сделает, он сожжет все ее записи. Артистка не стала раскрывать имя насильника, который был на 20 лет старше ее, и выразила надежду, что больше никогда не встретит этого человека.

Звезда вспомнила, что после случившегося она впала в депрессию и попала в больницу. «Тогда я осознала, что это была такая же боль, которую я испытала, когда человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на пороге дома моих родителей. Меня рвало и тошнило. Я была несколько месяцев заперта в студии», — сказала Леди Гага.

Она призналась, что из-за случившегося страдает от посттравматического расстройства. Кроме того, у певицы фибромиалгия — состояние, вызывающее боль в связках, мышцах и сухожилиях.

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