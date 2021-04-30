Полиция арестовала похитителей бульдогов Леди Гаги

Полиция арестовала пятерых похитителей французских бульдогов певицы Леди Гаги. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Сотрудники правоохранительных органов считают, что 19-летний Джейлин Уайт, 18-летний Джеймс Джексон и 27-летний Лафайет Уэйли напали на помощника исполнительницы, который выгуливал питомцев Коджи и Густава. Мужчин обвиняют в покушении на убийство и ограблении.

Уточняется, что полиция арестовала еще двух подозреваемых — 40-летнего Гарольда Уайти и 50-летнюю Дженнифер Макбрайд. Предполагается, что они были соучастниками преступления.

24 февраля преступники четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак Леди Гаги, 30-летнего Райана Фишера. Помощник певицы выгуливал питомцев, когда на него напали двое мужчин и украли двух бульдогов. Им удалось скрыться с места преступления. 27 февраля исполнительнице вернули ее собак.

В настоящее время французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.