Неизвестные выстрелили в выгульщика собак Леди Гаги и украли двух бульдогов

Неизвестные четыре раза выстрелили в грудь выгульщика собак американской певицы Леди Гаги. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что в среду, 24 февраля, 30-летний Райан Фишер выгуливал питомцев артистки: Коджи, Мисс Азию и Густаво, пока их хозяйка отдыхала в Италии. В какой-то момент на него напали около дома. Приехавшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили, что мужчина все еще дышит. Потерпевшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Неизвестные также украли двух французских бульдогов исполнительницы. Третья собака сбежала, однако позже ее обнаружили полицейские.

Как утверждают сотрудники правоохранительных органов, на работника певицы напали двое темнокожих мужчин, которым удалось скрыться с места преступления на белом BMW. При этом неизвестно, специально ли они решили украсть собак, которые принадлежат Леди Гаге.

Уточняется, что в настоящее время французские бульдоги — довольно популярная и дорогая порода. Они стоят от 1,5 до 3 тысяч долларов, однако же цена собаки с хорошей родословной может достигать и 10 тысяч долларов.