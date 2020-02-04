Леди Гага показала нового бойфренда

Американская певица и актриса Леди Гага показала своего нового бойфренда Майкла Полански. Фотографию с возлюбленным она опубликовала в Instagram.

«Мы так хорошо провели время в Майами. Люблю всех своих маленьких монстров и фанатов, вы лучшие», — подписала снимок певица.

В начале 2019 года появились слухи о романе Леди Гаги с актером Брэдли Купером — партнером по фильму «Звезда родилась». Их совместное выступление на церемонии вручения премии «Оскар» также показалось сторонникам теории подтверждением романтических отношений между ними. Однако в ноябре певица опровергла эту информацию. По ее словам, они с Купером разыграли представление, чтобы люди поверили в их любовную историю.

В феврале Леди Гага отменила помолвку со своим менеджером Кристианом Карино. Причина расставания неизвестна. Пара встречалась около двух лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



