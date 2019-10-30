Уникальное платье Леди Гаги отдали горничной

Пышное лавандовое платье певицы Леди Гаги, которое потерялось после церемонии награждения «Золотой Глобус», появилось в продаже. Об этом сообщает Independent.

Изготовленный на заказ люксовым брендом Valentino наряд выставлен на торги аукционным домом Nate D. Sanders за восемь тысяч долларов (полмиллиона рублей). Лот принадлежит горничной лос-анджелесского отеля Beverly Hilton Саре Кореа (Sara Corea), которая проработала там 24 года.

Кореа обнаружила платье в гостинице 8 января и сразу же отнесла его в бюро забытых вещей. За прошедшие месяцы настоящая хозяйка платья не объявилась, и женщине разрешили оставить его себе.

По информации представителей аукциона, к ним поступали слухи, что наряд мог быть украден, однако в ходе расследования руководство отеля подтвердило, что он действительно несколько месяцев хранился в бюро забытых вещей.

Модный дом Valentino отказался давать комментарии журналистам Independent.

В январе стало известно о еще одном курьезе, связанном с нарядом Леди Гаги на «Золотом Глобусе». Австралийская певица Рики-Ли Колтер заявила, что восемь лет назад надевала ожерелье, в котором Гага пришла на премию, и которое якобы было создано специально для нее. Однако на следующий день Леди Гага ответила Колтер, что ювелирный дом Tiffany & Co изготовил это украшение исключительно для нее.

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