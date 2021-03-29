Сходство Кристен Стюарт и принцессы Дианы на фото вызвало споры в сети

Фотография американской актрисы Кристен Стюарт в образе принцессы Дианы вызвала споры в сети. Соответствующий пост и комментарии появились на странице издания Variety в Instagram.

На размещенном снимке знаменитость запечатлена крупным планом со стрижкой каре в белой блузке с анималистичным принтом и красно-синем пальто. На ней также крупные серьги с жемчугом и кольцо с сапфиром, украшенное дорожкой из бриллиантов.

Отмечается, что кадр сделан на съемочной площадке художественного фильма «Спенсер», в котором 30-летняя Стюарт играет роль матери британских принцев Гарри и Уильяма. Режиссером кинокартины выступил чилиец Пабло Ларраин (Pablo Larrain).

Новая фотография актрисы разделила мнения подписчиков. Одни посчитали, что Стюарт не похожа на принцессу Диану: «Никто не сыграет Диану лучше Эммы Коррин», «Совершенно не похожа на Диану. Просто девушка в парике блондинки», «Это самое ужасное воссоздание образа известной личности», «Она ведь ужасная актриса», «Кольцо Дианы выглядело иначе».

Однако другие пользователи встали на защиту актрисы. «Я не смог узнать ее!», «Лучшая актриса», «Жду с нетерпением», «Действительно вижу сходства», «Какая красивая», «Просто прекрасна», — комментировали они.

Ранее прическа принцессы Дианы из 1980-х стала трендом в 2021 году. Речь идет о короткой многослойной стрижке-боб. С упомянутой прической появлялись на публике актрисы Эмма Коррин и Кристен Стюарт. Вдобавок различные вариации стрижек, вдохновленных стилем принцессы Дианы, показали на своих страницах в соцсетях супермодели Кайя Гербер и Хейли Болдуин, а также актриса Эмма Маккей.