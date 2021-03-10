Эксперт раскрыл тайный смысл украшений Меган Маркл в отношениях с принцем Гарри

Журналисты раскрыли тайное значение украшений герцогини Сассекской на публичных мероприятиях. Информация появилась на сайте The Sun.

Эксперты изучили аксессуары, которые супруга принца Гарри надевала на различные деловые и светские встречи в течение нескольких лет. Так, например, на последнем интервью с телеведущей Опрой Уинфри Маркл появилась в браслете ювелирного дома Cartier, который ранее принадлежал матери ее мужа, принцессе Диане.

Отмечается, что герцогиня не раз отдавала дань уважения погибшей свекрови с помощью аксессуаров. Она также выбрала кольцо с аквамарином, которое по наследству досталось принцу Гарри после смерти матери, для свадебной церемонии. Помимо этого, Маркл фотографировали в серьгах принцессы Дианы во время ее первого королевского тура в 2018 году.

Профессор Кэролайн Мэр (Carolyn Mair) также обратила внимание на серьги герцогини бренда Chopard, которые ей подарил принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд. Они оцениваются в 500 тысяч фунтов (51 миллион рублей). По мнению эксперта, Маркл надевала дорогое украшение, чтобы заявить о себе как о новом члене королевской семьи. «Такие серьги являются символом богатства и статуса», — подчеркнула Мэр.

Кроме того, известно, что герцогиня сменила шинку своего обручального кольца на новую, украшенную дорожкой из бриллиантов. «Это было сигналом о том, что Меган будет идти своим путем и принимать решения самостоятельно», — заявила специалистка.

Согласно материалу, еще до брака с принцем Гарри герцогиня намекала общественности об их отношениях. В 2016 году она вышла на улицы Торонто в колье американской марки Maya Brenner с буквами «H» и «M». «Она хотела дать нам намек. Легко понять, что означала буква "H" на ее шее», — пояснила эксперт.

Как сообщает издание, 39-летняя Маркл также поддерживает бюджетных производителей бижутерии, поскольку после ее публичных появлений в аксессуарах из их ассортимента, они распродаются за минуты. Например, герцогиня выходила в свет в серьгах марки Pippa Small, а также цепочке дизайнера Дженнифер Мейер (Jennifer Meyer) и колье бренда Edge Of Ember с глазом.

В феврале в украшении Меган Маркл увидели намек на пол ее будущего ребенка. Она появилась на видео с кольцом с крупным розовым сапфиром и бриллиантами марки Ecksand. Поклонники супружеской пары принялись обсуждать тайное значение украшения.