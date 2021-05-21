Принцы Уильям и Гарри раскритиковали «Би-би-си» из-за связи с интервью Дианы

Принцы Уильям и Гарри раскритиковали бывшего журналиста «Би-би-си» и саму телерадиокорпорацию за историю со скандальным интервью с их матерью принцессой Дианой. Об этом пишет NBC News.

Старший сын Уильям заявил, что интервью сыграло значимую роль в ухудшении отношений между его родителями и ранило очень многих людей. Он особо подчеркнул, что принцессу Диану подвел не только бесчестный журналист, но и руководство «Би-би-си».

В то же время принц Гарри обвинил журналистов в том, что их действия сыграли роковую роль для его матери, которая погибла в автокатастрофе по вине преследовавших ее папарацци. Младший брат отметил, что именно цепная реакция, связанная с неэтичными действиями, в конечном итоге лишила принцессу Диану жизни.

Ранее корпорация «Би-би-си» признала, что интервью принцессы Дианы журналисту Мартину Баширу в 1995 году было организовано с помощью поддельных документов. Отмечается, что Башир показал брату Дианы графу Спенсеру поддельную банковскую выписку, чтобы завоевать его доверие и выйти на контакт с принцессой.

58-летний Мартин Башир уволился с «Би-би-си» на прошлой неделе, сославшись на проблемы со здоровьем. В интервью ему в 1995 году принцесса Диана впервые рассказала о супружеской неверности принца Чарльза, об их изменах друг другу и о своей булимии.