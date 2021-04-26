Дети принцессы Дианы согласились показать ее свадебное платье впервые за 25 лет

Подвенечный наряд принцессы Уэльской Дианы покажут публике в Кенсингтонском дворце впервые за 25 лет. Об этом сообщает Daily Mail.

Дети принцессы, 38-летний герцог Кембриджский Уильям и 36-летний герцог Сассекский Гарри, согласились предоставить знаменитое свадебное платье матери для временной выставки Royal Style In The Making, которая откроется 3 июня в оранжерее бывшего лондонского дома принцессы.

Согласно материалу, шелковое платье цвета слоновой кости с рукавами-фонариками, бантами и кружевной отделкой станет главной частью экспозиции. Известно, что оно дополнено самым длинным шлейфом в истории королевских нарядов: его длина составляет 25 футов (7,6 метра).

Подвенечный наряд принцессы Дианы, в котором она вышла замуж за принца Уэльского в 1981 году, был разработан дизайнерами Дэвидом и Элизабет Эмануэль. Во время его изготовления принцессе пришлось 15 раз прийти на примерку, поскольку она стремительно худела. Лиф и юбка платья сшиты из блестящей шелковой тафты цвета слоновой кости, а кружевная отделка в зоне декольте, на рукавах и подоле юбки покрыта 10 тысячами перламутровых пайеток. В то время наряд был оценен в девять тысяч фунтов стерлингов, а на сегодняшний день эта сумма равна 35 500 фунтам стерлингов (примерно 3,6 миллиона рублей).

Ранее в апреле личный парикмахер и стилист принцессы Дианы раскрыл секрет ее коротких волос. Сэм Макнайт познакомился с ней на съемках. Диана спросила у него, что он сделал бы с ее волосами, если бы она позволила ему постричь ее так, как ему хочется. Парикмахер ответил ей, что «полностью бы их отрезал».