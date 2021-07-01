Принц Гарри и принц Уильям открыли памятник принцессе Диане

Сыновья принцессы Дианы открыли памятник в ее честь в саду Кенсингтонского дворца. Об этом сообщает BBC News.

Это была первая встреча принца Гарри и принца Уильяма после похорон их деда, герцога Эдинбургского Филиппа, в апреле 2021 года. Несмотря на напряженные отношения между братьями, церемония прошла гладко.

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Открытие монумента было приурочено 60-летнему юбилею матери герцогов Сассекского и Кембриджского. «Каждый день мы мечтаем о том, чтобы она была рядом с нами», — заявили они.

Принц Гарри и принц Уильям заказали статую принцессы Дианы в 2017 году и постоянно следили за процессом ее создания. Они надеются, что этот памятник поможет посетителям дворца «задуматься о жизни и наследии» их матери.

Ранее сообщалось, что принц Чарльз отказался идти на открытие памятника бывшей супруге. Неназванный друг принца Чарльза заявил, что бывший супруг принцессы «находит это мероприятие слишком тяжелым», так как оно может воскресить в его памяти «счастливые, грустные и достойные сожаления» моменты их совместной жизни.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.