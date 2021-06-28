Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника принцессе Диане

Принц Чарльз отказался идти на открытие памятника своей бывшей жене принцессе Диане. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой источник The Times при дворе.

По словам инсайдера, принц Уэльский не хочет «бередить старые раны», участвуя в мероприятии. Неназванный друг принца Чарльза заявил, что бывший супруг принцессы «находит это мероприятие слишком тяжелым», так как оно может всколыхнуть в его памяти «счастливые, грустные и достойные сожаления» моменты их совместной жизни. Источник добавил, что для принца Чарльза эти воспоминания слишком личные, и он боится, что они снова захватят его.

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Статую матери принцев Гарри и Уильяма откроют в четверг, 1 июля 2021 года, в день ее 60-летия, в саду Кенсингтонского дворца. Герцоги Сассекский и Кембриджский будут присутствовать на открытии, ради чего принц Гарри уже прибыл на родину из США.

Ранее сообщалось, что близкий друг принцессы Дианы, журналист Ричард Кей (Richard Kay) раскрыл подробности о личном разговоре с ней перед ее гибелью. Сильнее всего Диана хотела увидеть своих сыновей — принца Уильяма и принца Гарри. Она часто повторяла, что скучает по детям и мечтает вернуться в Великобританию, чтобы обнять их.

Принцесса Диана погибла в автокатастрофе ночью 31 августа 1997 года в Париже, когда Mercedes, в котором она ехала с миллиардером Доди Аль-Файедом, врезался в стену туннеля.

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