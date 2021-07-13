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Принц Уильям отказался терпеть «глупости» принца Гарри и его супруги

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Принц Уильям
Принц Уильям
Фото: Globallookpress.com
Королевский эксперт Гриффитс рассказала о жесткости принца Уильяма

Эксперт по британской королевской семье считает, что принц Уильям отказывается терпеть «глупости» от принца Гарри и Меган Маркл. Об этом сообщает Daily Express.

По мнению колумниста The Mail on Sunday Шарлотты Гриффитс (Charlotte Griffiths), Уильям занимает куда более жесткую позицию по отношению к брату принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, чем считалось раньше.

Эксперт добавила, что прежде ответственность за разлад в семье возлагали на Меган Маркл, однако теперь видно, что кошка пробежала именно между братьями. «Уильям очень-очень жесткий. Он намного жестче за кулисами, чем считалось раньше», — рассказала она.

По словам Гриффитс, примером твердости Уильяма может служить история с документальным фильмом ITV «Гарри и Уильям: Что пошло не так?». Создателям картины пришлось в последнюю минуту вносить изменения в ленту и по требованию принца убирать утверждение, что он распространяет слухи о психической нестабильности брата.

Ранее инсайдеры посчитали, что после открытия памятника принцессе Диане 1 июля отношения между принцами Гарри и Уильямом начали налаживаться. «Они совершенно точно перевернули страницу в своих отношениях и начали процесс исцеления, — утверждал источник Us Weekly. — Их окружение в восторге от того, как близки они были в день открытия статуи».

Однако по сообщениям очевидцев, когда принц Гарри прибыл на церемонию, его встречал не брат, а бывший сотрудник пресс-службы Кенсингтонского дворца Джеймс Холт (James Holt).


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