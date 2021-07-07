«Двойник» Меган Маркл рассказала о трудностях жизни с лицом знаменитости

«Двойник» жены принца Гарри Меган Маркл рассказала о трудностях, с которыми она столкнулась из-за лица как у знаменитости. Соответствующий материал публикует The Sun.

39-летняя американка Джина Куша, которая руководит бизнесом по созданию детских игрушек, «жила обычной жизнью» до 2017 года. Однако после помолвки Меган Маркл и принца Гарри героиня материала начала привлекать внимание окружающих из-за того, что похожа на избранницу члена британской королевской семьи. По словам женщины, прохожие регулярно подходят к ней с просьбой сфотографироваться, а некоторые — делают перед ней реверанс.

«Некоторые мои друзья и родственники живут за границей. Среди них есть люди из Турции, Германии, Великобритании и Гонконга, которые буквально взрывают мой телефон со словами: "О, черт возьми, тебя показывают по телевизору". Они говорят, что не только внешние черты, но и мои манеры в точности повторяют характер Меган», — поделилась Куша.

Женщина также рассказала о случаях, когда поклонники Маркл преследовали ее на улицах. «У нас была международная ярмарка игрушек в Германии примерно в то время, когда Меган прибыла в страну с рабочим визитом. Помню, как я шла по улице, повернула за угол и услышала, как кто-то сказал: "Вот она". Я обернулась, и ко мне подошли люди со словами, что я в точности похожа на Маркл», — привела она пример.

Аналогичный случай произошел во время поездки героини материала в Гонконг. Куша добавила, что люди иногда фотографируют ее исподтишка на публичных мероприятиях, а ее мужа чаще всего принимают за телохранителя. Женщина подчеркнула, что очень благодарна супругу за терпение, поскольку фанаты герцогини временами ведут себя бестактно и докучают вопросами.

«Быть ​​принятой за Меган — довольно забавное и приятное чувство. Меня это никак не задевает. Я считаю, что она замечательный человек. Мне нравится, как она себя ведет на публике и то, что она поднимает такие важные социальные темы. В конце концов, если я могу заставить кого-то улыбнуться, мой день прошел не зря!» — заключила она.

В марте другой «двойник» Меган Маркл рассказала об оскорблениях в сети после интервью герцогини. 38-летняя Сара Мхланга (Sarah Mhlanga), которая живет на северо-западе Англии со своим мужем и двумя детьми, призналась, что ей поступали жестокие сообщения в социальных сетях. Например, один юзер писал Мхланге, что ей не следует копировать Маркл, потому что она «самая ненавистная женщина в мире».