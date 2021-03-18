«Двойник» Меган Маркл рассказала об оскорблениях в сети после интервью герцогини

«Двойник» жены принца Гарри Меган Маркл рассказала об оскорблениях в сети, которые она начала получать после выхода откровенного интервью герцогини с американской телеведущей Опрой Уинфри. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

38-летняя Сара Мхланга (Sarah Mhlanga), которая живет на северо-западе Англии со своим мужем и двумя детьми, призналась, что впервые ей поступили жестокие сообщения в социальных сетях после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об уходе из королевской семьи в январе 2020 года.

Сейчас, по словам женщины, оскорбления и угрозы в ее адрес участились. Например, один юзер писал Мхланге, что ей не следует копировать Маркл, потому что она «самая ненавистная женщина в мире» и что англичанка «заслуживает такой же ненависти», если она нарочно подражает герцогине.

«Я люблю Меган, но теперь я беспокоюсь из-за того, что меня не будут приглашать на работу», — призналась Мхланга.

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По информации издания, женщина начала изображать двойника жены принца Гарри в августе 2017 года, после того как кассир в торговом центре указал ей на их сходство. «Меня как-то напечатали на развороте газеты, и с того момента мне начали поступать предложения о работе: от присутствия на вечеринках на королевскую тематику до рекламных съемок и выступлений на телевидении. Все это казалось сумасшествием, но со временем Меган стала для меня альтернативной личностью», — рассказала героиня материала.

Женщина считает, что Меган Маркл пережила тяжелое испытание, и «настало время, чтобы ее голос был услышан». Мхланга также отметила, что продолжит поддерживать Маркл вопреки регулярным оскорблениям.

8 марта телеканал CBS показал первое совместное интервью, которое принц Гарри и Меган Маркл дали после переезда в США. В нем 39-летняя герцогиня призналась, что подумывала о самоубийстве из-за травли в британской прессе.