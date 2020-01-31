Женщина с внешностью Меган Маркл прославилась в сети

Женщина с внешностью герцогини Сассекской Меган Маркл прославилась в сети. Об этом сообщает The Sun.

39-летняя Акиша Лэнд (Akeisha Land) из Миссури, США, поделилась фотографией с дочерью Грейсон (Greyson) в своем Instagram-аккаунте и тут же шокировала пользователей сильным сходством с женой принца Гарри. Публикация стала вирусной и набрала 16 тысяч лайков, а на Лэнд подписались 158 тысяч пользователей.

«Сначала я подумала, что ты Меган», «Вау, ты выглядишь точно как Маркл», «Сестра-близнец Меган», — писали удивленные комментаторы. Кроме того, американка призналась, что незнакомые люди часто подходят к ней на улице, путая ее с Маркл.

Фото опубликовано @greyson_land

«Даже мои близкие друзья и семья говорят об этом! Я воспринимаю это как комплимент, потому что она просто прекрасна», — заключила Лэнд.

В ноябре 2018 года двойника Меган Маркл обнаружили в России. Фотограф Владислав Бурнашев запечатлел женщину из Екатеринбурга, похожую на жену британского принца Гарри Меган Маркл. Всех подписчиков поразило сильное сходство девушки с герцогиней Сассекской.

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