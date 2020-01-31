Меган Маркл обозвали мини-Кардашьян за «позорное» поведение

Популярный британский телеведущий Пирс Морган, который славится откровенными высказываниями в адрес знаменитостей, обозвал Меган Маркл мини-Кардашьян за «позорное» поведение. Его слова приводит The Sun.

По мнению Моргана, своими действиями жена принца Гарри не сможет произвести впечатление, подобное тому, что в свое время произвела принцесса Диана. «Она закончит как королевская мини-копия Ким Кардашьян со всем позором, присущим этому статусу», — прокомментировал он.

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Телеведущий также обвинил семью в самовлюбленности и эгоцентричности, а их переезд в Канаду назвал попыткой «сделать из Меган большую звезду».

Морган также возмутился, что королева Елизавета II позволила паре вести себя «как мировые знаменитости», зарабатывая на своем королевском прошлом. По его мнению, все перечисленное — это «начало конца монархии».

8 января принц Гарри и Меган Маркл объявили об отказе от королевских привилегий и исполнения обязанностей старших членов королевской семьи. Они заявили, что в дальнейшем собираются стать финансово независимыми. 18 января было принято решение, что с весны нынешнего года супруги перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе и лишатся титулов Его и Ее Королевское Высочество.