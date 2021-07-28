В Казани представят проект первого исламского маркетплейса

Проект первого исламского маркетплейса представят в Казани на форуме KazanSummit 2021. Об этом сообщила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, передает ТАСС.

«Это частная инициатива — создать подобный маркетплейс [исламских товаров]. Мы будем склонять владельца пройти регистрацию на территории Татарстана, потому что для нас это дополнительный налогоплательщик», — сказала она.

По ее словам, первый маркетплейс мусульманских товаров All-Islam необходим, потому что ни один другой уже существующий маркетплейс не готов брать на себя ответственность за «халяльность» товара.

Ранее сообщалось, что самыми популярными российскими направлениями для паломничества в честь празднования Курбан-байрама стали Крым, Северный Кавказ, Башкирия, Татарстан, Чечня, Ставропольский край, Самарская область и Москва. В 2021 году праздник проходил с 20 по 23 июля.