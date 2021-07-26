В Татарстане при ремонте городского здания обнаружили старинную вывеску

В Казани при ремонте городского здания рабочие обнаружили старинную вывеску, написанную по штукатурке. Об этом сообщила на своей странице в Facebook Помощник президента республики Татарстан Олеся Балтусова.

Балтусова уточнила, что на старинную вывеску первым обратил внимание казанский экскурсовод — специалист отметил, что при снятии верхнего слоя краски на фасаде здания проявилась надпись «Галантерейная торговля» с орнаментом у краев.

Из-за находки ремонт дома был приостановлен — уточнялось, что собственник согласился реставрировать фасад по специальной технологии.

Кроме того, в ближайшее время реставраторы и участники движения «Том Сойер Фест», занимающиеся восстановлением исторических объектов, обсудят дальнейшие планы по воссозданию вывески.

Ранее в июле сообщалось о реставрации семи памятников архитектуры, которые расположены в историческом центре Краснодара. Отмечалось, что процесс ремонта двух объектов начнется в текущем году.

