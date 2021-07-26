В Краснодарском крае отреставрируют семь памятников архитектуры

В Краснодаре утверждены предметы охраны семи памятников архитектуры, которые расположены в историческом центре города. Об этом сообщает «НИА-Кубань».

Для сохранения целостности зданий будут проведены реставрационные работы. По информации издания, процесс ремонта двух памятников начнется в текущем году.

Речь идет, в частности, о доходном доме Акулова по улице Красной, который был построен в 1911 году по проекту архитектора Александра Козлова, а также о доме Марии-Магдалинского женского монастыря. В здании конца XIX века на данный момент располагается учебный корпус Кубанского государственного технологического университета.

Также отмечается, что позже будут проведены работы по сохранению еще пяти построек. В их число войдут два здания по улице Пашковской, дом генерала Вишневецкого по улице Красноармейской, здание «Дома ученых» на улице Красноармейской, а также дом трудолюбия по улице Кирова, построенный в 1902 году.

Ранее в июле сообщалось, что в Ставрополе отреставрируют архитектурные памятники. Речь идет, в частности, о подпорной стене на проспекте Карла Маркса в районе художественного училища. Муниципалитет планируется также отреставрировать декоративную стенку каскадных фонтанов «Дельфины» на проспекте Октябрьской революции.