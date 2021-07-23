В Грозном появится крупнейший в России исламский центр

В столице Чеченской Республики, городе Грозном, появится крупнейший в России исламский научно-просветительский центр. Об этом сообщает информационное агентство Islam News.

Известно, что реализацию проекта контролирует глава Чечни Рамзан Кадыров. В здании разместят мечеть, которая одновременно сможет вмещать до 15 тысяч человек, муфият, медресе (мусульманское учебное заведение, которое выполняет функцию средней общеобразовательной школы и мусульманской духовной семинарии — прим. «Ленты. ру»), а также большую библиотеку.

На данном этапе работ уже появился каркас будущей мечети. Высота ее минаретов достигнет 64 метров.

Комплекс в Грозном назовут в честь известного богослова, шейха Дауда Хаджимусаева, учеником которого стал нынешний муфтий региона Салах Межиев. Строительство исламского центра финансируется за счет средств фонда имени Ахмата Кадырова.

Ранее, 20 июля, в Казани состоялось открытие новой мечети «Рахматулла». Торжественную церемонию посетили первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов, спонсоры строительства, общественные и религиозные деятели, а также прихожане. Отмечается, что в здании обустроят два учебных класса для просветительской деятельности.