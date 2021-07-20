В Казани состоялось открытие новой мечети

В Казани накануне праздника Курбан-байрам состоялось открытие новой мечети «Рахматулла». Об этом сообщило духовное управление мусульман Татарстана в своем Instagram-аккаунте.

Восьмая в Ново-Савиновском и Авиастроительном районах мечеть расположилась по адресу: улица Симонова, дом номер 2. Известно, что в здании будет осуществляться просветительская работа, для чего в нем выделили два учебных класса.

Торжественную церемонию открытия посетили первый заместитель муфтия Татарстана Ильфар Хасанов, спонсоры, представители исполкома города и района, а также религиозные и общественные деятели и прихожане. Мероприятие завершилась ифтаром по окончанию поста по случаю дня Арафа.

Строительство мечети «Рахматулла» началось в 2019 году. Ее площадь составляет 500 квадратных метров, а вместимость — до 150 человек.

Ранее в июле в Крыму рассказали о строительстве самой большой мечети на полуострове. Заместитель муфтия полуострова Айдер Исмаилов заявил, что здание Соборной мечети возведено уже на 70 процентов: все бетонные работы уже закончены. Согласно проекту, общая площадь сооружения составит 5,7 тысячи квадратных метров.