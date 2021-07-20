В Татарстане в дни фестиваля «Стиль жизни — культурный код» проведут этнопоказы

В столице Татарстана с 23 по 27 июля проведут этно-фэшн фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — культурный код». Гостям мероприятия пообещали насыщенную программу с этнопоказами, панельными дискуссиями, мастер-классами, награждением победителей конкурса «Ремесленник года — 2021», ярмаркой и образовательными лекциями, сообщает ИА «Татар-информ».

Этно-фэшн фестиваль соберет в Казани мастеров, ремесленников и художников, дизайнеров и модельеров, а также творческие объединения из всех регионов России, стран СНГ, Европы и Азии. Мероприятие создаст условия для популяризации культуры российских народов и налаживания контактов между мастерами из разных частей страны и их коллегами из-за рубежа, а также поможет укрепить межнациональное согласие.

Церемония открытия будет проведена в Галерее современного искусства. Запланированные организаторами мероприятия в дни фестиваля будут проходить сразу на нескольких площадках, среди которых — Национальный республиканский музей и набережная озера Кабан.

Ранее сообщалось, что в деревне Зюри Мамадышского района Татарстана прошел фестиваль кряшенской культуры Питрау. Он завершил череду национальных праздников в республике.