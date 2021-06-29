Модные эксперты раскрыли вернувшиеся в моду популярные в 90-х вещи и дали свои рекомендации по их стилизации. Об этом сообщает Metro.

Так, например, в 2021 году в моду вернулись джинсы на низкой посадке. По словам соучредителя бренда сумок Duchy Николь Стрит (Nicole Street), такая модель вновь стала популярной благодаря Instagram-моделям, среди которых Хейли Бибер, Кендалл Дженнер и Белла Хадид. Стрит объяснила, что такие джинсы лучше всего смотрятся в сочетании с блейзером и сумкой через плечо.

Сумки через плечо, в свою очередь, также являются вернувшейся из 90-х тенденцией. Стрит предложила обратить внимание на аксессуары нейтральных тонов. Она заверила, что сумки, выполненные в спокойных цветах, легко сочетаются с любым нарядом.

Кроме того, в моду вернулись брюки фасона клеш. «Такие штаны хорошо смотрятся с укороченными блейзерами, туфлями на танкетке и небольшими сумочками или клатчами. Чтобы образ выглядел завершенным, я бы посоветовала надеть объемные украшения и большую рубашку и сделать на голове высокий хвост», — сказала Стрит.

Помимо этого, в моду вернулись разноцветные заколки в виде бабочек, массивные кроссовки и велосипедные шорты. Модный эксперт из Англии Карин Лаудорт (Karine Laudort) порекомендовала чаще обновлять свой гардероб.

«Старайтесь подбирать для себя те вещи, которые соответствуют вашему стилю. Самое главное, чтобы вы чувствовали себя комфортно и уверенно в себе. И помните — вам не обязательно носить что-либо только потому, что это стало трендом. Не заставляйте надевать себя то, что вам не нравится», — заключила Лаудорт.

В апреле фэшн-блогерша назвала одежду, которая вернулась в моду из разных десятилетий прошлого века. По мнению автора, устаревшие предметы гардероба вновь становятся трендовыми и появляются на показах мировых дизайнеров из-за цикличности моды. Так, например, в нынешнем сезоне вновь стал востребованным корсет. При этом, как подчеркивает специалистка, эту вещь носят не под одеждой, а поверх рубашек и объемных платьев.