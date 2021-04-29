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Названа вновь вернувшаяся в моду одежда из прошлого

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Фото: @lara_lepp

Фэшн-блогерша назвала одежду, которая вернулась в моду из разных десятилетий прошлого века. Соответствующую информацию она опубликовала в блоге «Прощай, шпилька!» с аудиторией в 45 тысяч подписчиков на платформе «Яндекс. Дзен».

По мнению автора, устаревшие предметы гардероба вновь становятся трендовыми и появляются на показах мировых дизайнеров из-за цикличности моды. Так, например, в нынешнем сезоне востребованным вновь стал корсет. При этом, как подчеркивает специалистка, эту вещь носят не под одеждой, а поверх рубашек и объемных платьев.

Кроме того, согласно материалу, в моду вернулись джинсы фасона клеш, которые были актуальны в 1970-х годах. Отмечается, что брюки подобного кроя появились в ассортиментах таких люксовых брендов, как Bottega Veneta, Victoria Beckham и Sandro. Вдобавок популярными стали джинсы и брюки с заниженной талией.

Помимо этого, все больше модельеров добавляют в линейки своих марок олимпийки — еще одну вещь из 70-х годов прошлого века. Так, в настоящий момент спортивные куртки с молнией представлены у модных домов Miu Miu, Gucci и Adidas.

Блогерша также обратила внимание читателей на то, что трендовыми стали вещи с принтом в стиле тай-дай, который был распространен в 1960-х годах благодаря движению хиппи. «Вы можете остановить свой выбор как на классической пестрой футболке или свитере, так и на более креативном варианте. Например, добавить красок с помощью комбинезона, рубашки или джинсов», — заключила автор текста.

Ранее в апреле супермодель Белла Хадид вернула в моду вернула в моду популярные в 2000-х бриджи. Знаменитость палестинского происхождения поделилась фотографиями, на которых попозировала в узких штанах длиной чуть ниже колена с цветочным принтом. Помимо этого, она разместила в соцсетях снимок, снявшись в джинсовых бриджах на фоне старинного автомобиля.

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