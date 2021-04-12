Рубашки туристов из прошлого века стали новым модным трендом

Популярные знаменитости и модели начали носить гавайские рубашки, которые были популярны среди туристов в прошлом веке, и запустили тренд. На снимки в соцсетях обратили внимание журналисты Page Six.

Речь идет о ярких летних рубашках с характерным тропическим принтом. Например, американская поп-исполнительница, предпринимательница Рианна попала в объектив папарацци в вещи бренда Celine стоимостью 750 долларов (почти 58 тысяч рублей) в сочетании с джинсовой мини-юбкой и туфлями на каблуках марки Amina Muaddi.

В свою очередь, британская актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в «Игре престолов», засняла себя в подобной накидке бренда Louisa Ballou с принтом в виде листьев и зеленом мини-платье на пуговицах.

Кара Делевинь Фото: @caradelevingne 1 /2

Британская актриса, модель Кара Делевинь поделилась в своем Instagram-аккаунте селфи, на котором она запечатлена в черно-белом купальнике и расстегнутой гавайской рубашке. Публикация 28-летней знаменитости набрала почти два миллиона лайков.

Тренд также поддержал канадский поп-исполнитель Джастина Бибер. Супруга певца модель Хейли Бибер сфотографировала его в красной рубашке с тропическим принтом. При этом щенок пары по имени Оскар попал в кадр в костюме такой же расцветки.

Первые гавайские рубашки появились в 30-е годы прошлого столетия. Известно, что работники небольших магазинов на Гавайях стали наносить яркие цветочные принты на рубашки «палака» и продавать их туристам. Этот предмет одежды начал пользоваться спросом среди местных жителей и представителей зарождающейся серф-культуры. Затем гавайские рубашки полюбили и популяризировали американцы.

Ранее благодаря российской модели вновь вернулись в моду джинсы-стринги. Речь идет о брюках, задняя часть которых имитирует трусы-стринги. Так, манекенщица Ирина Шейк прошлась по подиуму на показе марки Mugler в белой блузке и комбинезоне черного цвета, оформленном вырезом на ягодицах. В похожей вещи на том же показе появилась супермодель Белла Хадид.