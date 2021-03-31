Обнажающая грудь одежда стала трендом среди знаменитостей

Популярные в соцсетях модели и блогерши начали массово публиковать снимки в обнажающей грудь одежде и запустили новый модный тренд. На соответствующие фотографии обратили внимание журналисты Daily Star.

По замыслу дизайнеров, упомянутые топы и платья представляют собой пересекающиеся на груди и соединяющиеся на шее части ткани. Так, например, снимком в бежевой майке поделилась модель Деми Роуз (Demi Rose). В то же время телезвезда Хлоя Ферри (Chloe Ferry) опубликовала кадр в сером платье длины мини с вырезом.

Блогерша Софи Касей (Sophie Kasaei), в свою очередь, надела красный комплект, состоящий из красного топа и широких брюк, а предпринимательница Джорджи Аврора (Giorgi Aurora) снялась в разноцветной майке с принтом.

Помимо этого, бьюти-блогера Мелли Санчез (Melly Sanchez) запечатлели в темно-зеленом топе с вырезом. Модель Лючеро Кристал (Lucero Crystal) сфотографировалась в сверкающем платье медного оттенка с разрезом на левой ноге.

В феврале «дырявые» платья стали новым модным трендом. Речь идет об одежде лондонского бренда Poster Girl. «Общая идея модели заключалась в том, чтобы визуально придать телу больше изгибов и подчеркнуть женскую фигуру», — объяснили дизайнеры марки Франческа Каппер (Francesca Capper) и Наташа Сомервилл (Natasha Somerville). Стоимость платья Miranda составляет 122 доллара (девять тысяч рублей).