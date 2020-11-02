«Бабушкины» косынки украинского бренда стали трендом у иностранных блогеров

Популярные модели и иностранные блогерши начали массово носить зимние дутые косынки и запустили новый модный тренд 2020 года. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунтах знаменитостей.



Речь идет о головных уборах киевской марки Ienki Ienki, напоминающих «бабушкины» косынки. Платки выполнены из нейлона, а наполнителем для них служит гусиный пух. Стоимость изделия на сайте бренда составляет 295 евро (27 435 рублей).



Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с такими же дутыми пуховиками и куртками. В то же время некоторые пользовательницы сети надевают косынки со строгими пальто и тренчами.



Так, например, фотографией в платке красного цвета в своем Instagram поделилась блогерша Кэти Мерчант (Katie Merchant), на которую подписаны 184 тысячи человек. В то же время писательница Харлинг Росс (Harling Ross) опубликовала кадр в темно-зеленом головном уборе и бежевом плаще. Ее образ дополнили черные солнечные очки и шоппер в тон.





Дизайнер Ася Мхитарян, в свою очередь, надела оранжевую косынку вместе с дутым пуховиком такого же цвета. Модельер Вика Газинская сфотографировалась в описанной вещи темно-синего цвета и пыльно-розовом тренче в клетку.



Блогерша Джиа Ким (Gia Kim) также опубликовала в соцсетях кадр в красном платке, светло-голубом свитере и солнечных очках.

В октябре складная сумка-тележка на колесах, которую в сети также прозвали «бабушкиной», стала модным трендом у молодежи. Упомянутые сумки, которые из-за удобства обычно пользуется спросом у пенсионеров, были распроданы в Испании за 24 часа после начала продаж.