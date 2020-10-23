«Бабушкина» тележка стала модным трендом у молодежи

Складная сумка-тележка на колесах, которую в сети прозвали бабушкиной, стала модным трендом у молодежи в 2020 году. Об этом сообщает Daily Mail.

Тележка из полиэстера появилась в ассортименте испанского бренда Zara. Она представлена в двух цветах: сером и хаки. Ее стоимость составляет 90 долларов (6882 рубля). По информации издания, упомянутая сумка, которая из-за удобства обычно пользуется спросом у пенсионеров, была распродана в Испании за 24 часа после начала продаж.

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Несмотря на популярность тележки, многие покупатели подвергли ее дизайн критике в социальных сетях. «Zara, что вообще происходит?», «Очень смешно, я никогда в жизни не куплю такую тележку, неважно, насколько она модная и удобная», «Zara очень вовремя начала продавать тележки: они идеально подходят для оптовых покупок во время пандемии. Шутка, это ужасно», — высказывались пользователи.

Ранее в октябре резиновые сапоги для рыбалки стали модным трендом у женщин. В ассортименте скандинавского бренда Ganni появились высокие массивные ботинки из резины.

Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с деловыми костюмами, платьями, юбками и свитерами, а некоторые юзерши предпочитают носить сапоги с удлиненными рубашками и оверсайз-пиджаками.