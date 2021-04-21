Самая красивая женщина в мире вернула в моду популярные в 2000-х бриджи

Американская супермодель палестинского происхождения Белла Хадид, которую ранее признали самой красивой женщиной в мире, вернула в моду бриджи. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

24-летняя знаменитость принялась публиковать фотографии, на которых она позирует в лосинах длиною чуть ниже колена. Так, например, Хадид снялась на балконе дома в красном костюме с цветочным принтом, состоящем из бридж и бралетта. Ее запечатлели напротив океана и пальм.

Помимо этого, в марте манекенщица поделилась снимком, на котором она стоит рядом с ретро-автомобилем в джинсовых бриджах и куртке из денима. Образ звезды дополнили косынка и солнцезащитные очки. В качестве обуви она выбрала туфли на каблуках винного цвета.

Обе публикации Хадид набрали 1,5 миллиона лайков, а также больше трех тысяч комментариев. Подписчики восхищались нарядами модели. «Выглядишь потрясно», «Классный наряд», «Я без ума от тебя и твоего стиля», «Идеальная», «Самая красивая и стильная», — писали фанаты.

Фото опубликовано @bellahadid

Известно, что легинсы-бриджи были особенно популярны среди знаменитостей в 2000-х годах. Например, в упомянутых лосинах появлялись на публике поп-исполнительницы Дженнифер Лопес и Гвен Стефани, а также актриса и певица Рианна.

В апреле 2020 года легинсы стали новым модным трендом во время карантина, который вводили в связи с пандемией коронавируса. Согласно отчету компании Lyst, отслеживающей потребительское поведение в сфере моды, количество поисковых запросов на указанную тему возросло на 18 процентов с начала апреля. Отмечается, что больше всего покупатели интересуются лосинами таких марок, как Nike, Adidas, Beyond Yoga и Spanx.