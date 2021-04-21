Блогерша показала быстрый и действенный способ очистить белую обувь

Блогерша и фитнес-тренер из Новой Зеландии продемонстрировала действенный и быстрый способ очистить белую обувь. На пост, размещенный в ее Instagram-аккаунте, обратили внимание в Daily Mail.

Пользовательница сети Симон Андерсон (Simone Anderson) опубликовала видео, в котором показала, как она отстирывает белые кроссовки от грязи. На размещенных кадрах она демонстрирует две пары обуви с пятнами и рассказывает, что для ее лайфхака понадобятся стиральный порошок, пятновыводитель марки Vanish и отбеливатель.

По словам блогерши, она кладет грязные кроссовки в стиральную машину, затем засыпает в специальный отсек порошок, а также один колпачок пятновыводителя и небольшое количество жидкого средства для отбеливания вещей. После этого Андерсон стирает кроссовки в холодной воде в течение 45 минут.

В описании к посту тренер подчеркнула, что после чистки обувь необходимо высушить на открытом воздухе. «Не используйте фен или сушильную машину, так как горячие температуры могут испортить внешний вид ваших кроссовок», — написала Андерсон.

Подписчики поблагодарили женщину за предложенный способ в комментариях под публикацией. «Спасибо большое, никогда не догадывалась добавить отбеливатель», «Попробовала Vanish по твоему совету и осталась в восторге», «Спасибо, теперь мне не придется чистить обувь руками», — высказывались юзеры.

В ноябре 2020 года стилистка показала еще одно бюджетное средство для очистки белой обуви. Блогерша Тина Абейсекара (Tina Abeysekara) объяснила подписчикам, что для мытья кроссовок покупает очищающую губку бренда Chux, которая продается в сети супермаркетов Woolworths за четыре доллара (305 рублей).