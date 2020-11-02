Стилистка показала дешевый и действенный способ очистить белую обувь

Австралийская стилистка показала дешевый и действенный способ отстирать белую обувь от грязи. Видео появилось на ее странице в Instagram.

Блогерша Тина Абейсекара (Tina Abeysekara) рассказала подписчикам, что для мытья белых кроссовок использует очищающую губку бренда Chux, которая продается в сети супермаркетов Woolworths за четыре доллара (316 рублей). По ее словам, средство не только очищает обувь от загрязнений, но и разглаживает заломы, образующиеся при постоянной носке.

На размещенных кадрах Абейсекара кладет средство в воду, после чего протирает ею кеды Lacoste. В конце ролика стилистка демонстрирует белоснежно чистую обувь. Подписчики поблагодарили блогершу за совет в комментариях под публикацией. «Спасибо большое за способ!», «Вау, обязательно попробую», «Наконец кто-то нашел дешевое средство для чистки обуви», «Супер, спасибо», — высказывались пользователи.

Ранее в сентябре женщина продемонстрировала легкий способ отстирать белую обувь от грязи и вызвала недоверие в сети. Анонимная юзерша показала результат своей работы в соцсетях и объяснила, что для чистки использовала средство Pink Stuff. Комментаторы обвинили ее во лжи, поскольку посчитали, что она просто купила новую пару кед Converse.