Женщина показала легкий способ отстирать белые кеды и вызвала недоверие в сети

Анонимная пользовательница показала легкий способ отстирать белую обувь от грязи и вызвала недоверие в сети. Информация появилась на сайте The Sun.

Женщина опубликовала коллаж, показывая грязные кеды бренда Converse и то, как они выглядят после стирки. По ее словам, для чистки обуви она использовала средство Pink Stuff, которое продается в разных супермаркетах всего за один фунт стерлингов (96 рублей).

«Я намочила кеды и почистила их с помощью зубной щетки и пасты Pink Stuff. После этого я оставила их с нанесенным средством на пару часов и постирала в стиральной машине при температуре 40 градусов», — пояснила героиня материала и добавила, что сушила кроссовки на улице на открытом воздухе, а не на батарее.

Комментаторы обвинили пользовательницу во лжи, поскольку посчитали, что она просто купила новую пару кед Converse. По их мнению, обувь выглядела чересчур чистой. Однако женщина дала отпор критикующим ее юзерам, называя их сумасшедшими. «Зачем мне врать о том, как я помыла свою обувь?» — поинтересовалась она в ответ на один из комментариев.

Ранее в сентябре кроссовки вспенились на ногах мужчины во время прогулки. Выяснилось, что Шон Брэдли (Sean Bradley) вымыл их средством марки Vanish, после чего вышел в них на прогулку. Однако через некоторое время его кеды покрылись пеной из-за дождя, поскольку в них осталась часть чистящего средства.