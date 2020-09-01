Кроссовки вспенились на ногах мужчины во время прогулки

Мужчина поделился снимком своих белых кроссовок, которые покрылись пеной во время прогулки по городу, и рассмешил пользователей сети. На размещенное фото обратили внимание в The Sun.

Герой материала Шон Брэдли (Sean Bradley) рассказал, что нашел в интернете способ чистки обуви с помощью пятновыводителя. Согласно инструкции, кроссовки следует помыть средством марки Vanish и оставить их до полного высыхания.

По словам Брэдли, он остался доволен внешним видом обуви после мытья и вышел в ней на улицу. Однако через некоторое время его белые кроссовки покрылись пеной из-за дождя, поскольку в них осталась часть чистящего средства. «Теперь под дождем каждый мой шаг сопровождается образованием мыльных пузырей», — написал в описании к фото Брэдли.

Публикация стала вирусной и набрала больше трех тысяч лайков. «Самая смешная вещь, которую я видела за последний год!», «Ты задаешь новый тренд», «В конце концов твои ноги теперь прекрасно пахнут», — посмеялись юзеры в комментариях.

В июле девушка показала дешевый способ загореть в домашних условиях с помощью подручных средств. Она изготовила самодельный автозагар из масла для тела Johnson's Baby и любого недорогого бронзера. На видео блогерша размельчила бронзер и добавила полученный порошок в масло с помощью бумажной воронки.