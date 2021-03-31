Женщина показала эффективный способ избавиться от чернил на белой одежде

Женщина поделилась действенным лайфхаком, который помог ей вывести пятна от чернил с одежды. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользовательница по имени Каролина (Carolina) решила снять на камеру процесс избавления от сложного пятна на камеру. Она написала черной ручкой слово hello («привет») на белой футболке, затем нанесла на чернила большое количество дезинфицирующего средства и втерла его в ткань с помощью электрической зубной щетки.

Потом она положила футболку в стиральную машину, высыпала на нее полстакана пищевой соды и добавила небольшое количество уксуса в отсек для порошка. Каролина подчеркнула, что лучше стирать футболку в горячей воде. По ее словам, при необходимости стирку можно повторить.

В конце ролика Каролина показала подписчикам, что футболка полностью очистилась от чернил. «Это должно избавить вас от неприятностей», — подписала она публикацию, которая набрала почти 50 тысяч просмотров и 2,4 тысячи лайков. Пользователи сети оценили лайфхак и поблагодарили ее в комментариях.

Ранее в марте жительница Австралии нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду. Она обратилась за советом в Facebook, и ей предложили повторно постирать вещи с использованием ацетилсалициловой кислоты (аспирина). «Одежда спасена», — написала женщина, добавив, что одежда очистилась от кусочков салфеток на 70 процентов.