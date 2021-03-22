Женщина нашла способ спасти постиранную с бумагой одежду после ошибки мужа

Женщина поделилась действенным лайфхаком, который помог ей очистить одежду, случайно постиранную вместе с салфетками. Соответствующий материал публикует Metro.

Жительница Австралии, имя которой не указывается, рассказала то том, что ее муж по ошибке положил в стиральную машину упаковку салфеток, в результате чего одежда их сына покрылась скатавшимися кусочками бумаги.

Столкнувшись с данной проблемой, героиня материала опубликовала пост на Facebook и попросила у пользователей сети совета. Таким образом женщине предложили повторно постирать одежду с использованием ацетилсалициловой кислоты (аспирина). Согласно методу, испорченную одежду необходимо разделить на две порции, добавить как минимум по четыре таблетки аспирина в каждую из них и постирать каждую из частей отдельно в теплой воде.

Австралийка испробовала способ и сообщила в соцсети, что он действительно работает. «Одежда спасена», — написала она, добавив, что вещи очистились от кусочков салфеток на 70 процентов. Она также уточнила, что после стирки поместила изделия в сушилку, а затем удалила остатки бумаги вручную.

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В комментариях женщины принялись шутить о том, что отныне супруг героини материала «навсегда избавился от стирки». «Я не покажу это своему мужу, иначе он закинет в стирку салфетки только для того, чтобы больше никогда не стирать», «Все еще пытаюсь понять, как ваш супруг не заметил целую упаковку салфеток», — писали они.

Ранее в марте эксперты раскрыли оптимальный срок хранения сырого белья в стиральной машине. По словам сотрудницы марки бытовой техники Whirlpool Люсинды Оттуш (Lucinda Ottush), вещи могут лежать в стиральной машине от 8 до 12 часов, но по истечении этого времени его нужно обязательно повесить сушиться.