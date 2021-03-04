Раскрыт оптимальный срок хранения сырого белья в стиральной машине

Эксперты раскрыли оптимальный срок хранения сырого белья в стиральной машине и объяснили, почему внутри нее возникает неприятный запах. Об этом сообщает The Sun.

По словам сотрудницы марки бытовой техники Whirlpool Люсинды Оттуш (Lucinda Ottush), необязательно доставать одежду из машины сразу после стирки. Женщина заверила, что белье может лежать там от 8 до 12 часов, но по истечении этого времени его нужно обязательно повесить сушиться.

Американская бизнесвумен и эксперт по уборке Марта Стюарт (Martha Stewart), в свою очередь, подчеркнула, что оставлять одежду в машине на ночь — нормально. Она добавила, что неприятный запах сырости возникает из-за появления едкой плесени и бактерий, которые активно размножаются во влажной среде.

В октябре 2020 года любимый дешевый бренд россиян раскрыл правильный способ стирки джинсов. Эксперты посоветовали не стирать штаны в машине и вместо этого замочить их в воде с жидким мылом. В таком виде, по их словам, необходимо оставить джинсы на час, а затем повесить сушиться.