Женщина показала быстрый способ развесить одежду после стирки и прославилась

Жительница Канады показала быстрый способ развесить одежду после стирки и прославилась в соцсети. На ролик, появившийся в ее TikTok-аккаунте, обратили внимание в The Sun.

29-летняя Кэрол Ларсон (Carol Larson) опубликовала видео, где показала лайфхак, с помощью которого она экономит время в день стирки. На размещенных кадрах женщина надевает на руку семь футболок, затем берет в другую руку такое же количество вешалок и по очереди натягивает на них каждую вещь.

По словам автора поста, таким образом ей удается развесить большое количество одежды меньше чем за минуту. Публикация блогерши стала вирусной и набрала больше шести миллионов просмотров. Пользователи поблагодарили ее за предложенный способ в комментариях под роликом.

«Я в шоке. Точно попробую сделать это сегодня», «Ты разделила мою жизнь на до и после», «Я шокирован, ты лучшая, спасибо большое», «Получается, что я вешал одежду дурацким способом и тратил кучу времени», «Спасибо тебе», — комментировали зрители.

В январе блогер удивил подписчиков нестандартным методом размещения одежды на вешалке. Коннор Флад (Connor Flud) объяснил, что при классическом способе края плечиков растягивают ткань вещи. Так, во избежание растяжения ткани необходимо вертикально сложить джемпер пополам, затем поверх него следует положить вешалку таким образом, чтобы крючок оказался в углу в области подмышки. После этого блогер складывает свитер крест-накрест так, чтобы его рукава и тело оказались на двух сторонах плечиков.