Девушка показала способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки

Блогерша показала способ подобрать идеальный размер джинсов без примерки и прославилась в соцсетях. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница Ясмин (Yasmeen) рассказала, что существует лайфхак для выбора брюк, при котором необходимо обернуть их пояс вокруг шеи: если обе расположенные по бокам шлевки (петли, предназначенные для ремня), соприкасаются без пересечения, то размер идеально подходит покупателю.

Однако, по словам автора видео, упомянутый метод может подойти не всем, поэтому она решила показать альтернативный вариант подбора джинсов без примерки. На размещенных кадрах девушка опоясывает нить вокруг талии и отрезает получившуюся длину от клубка. Таким образом, если нить полностью оборачивается вокруг пояса джинсов, то они сядут точно по фигуре.

Публикация стала вирусной и набрала больше восьми тысяч просмотров, в общей сложности на Ясмин подписаны 191 тысяча человек. В комментариях юзеры поблагодарили ее за лайфхак. «Спасибо большое!», «Никогда бы не додумалась, спасибо!», «Попробую новый способ, надеюсь, получится», — писали они.

Ранее в декабре Ясмин продемонстрировала подписчикам способ комфортно ходить с расстегнутой ширинкой. В видео она оборачивает резинку для волос вокруг пуговицы петлей, затем просовывает ее через отверстие над молнией и вновь закрепляет ее на пуговице. Таким образом джинсы надежно остаются на бедрах, несмотря на расстегнутую молнию.