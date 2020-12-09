Женщина нашла способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей и прославилась

Блогерша показала, как можно избежать сползания бюстгальтера без бретелей с груди, и прославилась в соцсетях. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах пользовательница Ясмин (Yasmeen) объяснила подписчикам, что необходимо прикрепить одну из бретелей бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера. Таким образом, по словам Ясмин, белье никогда не сползет вниз.

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Видео женщины стало вирусным и набрало больше трех миллионов просмотров. Пользователи поблагодарили ее за совет в комментариях под постом. «Господи, как же это полезно, спасибо тебе!», «Спасибо, что поделилась этим способом, я точно попробую», «Ты лучшая, хорошо, что я подписана на тебя», — писали юзеры.

Однако некоторые обратили внимание на то, что такой способ не подойдет для девушек с большим бюстом. «Говорю сразу, бретель не поможет женщинам с четвертым размером груди», «Точно не работает на людях с большой грудью», «У меня ничего не получилось», — комментировали они.

Ранее в декабре бренд придумал безопасный способ купить подходящий бюстгальтер во время пандемии. В магазинах Marks & Spencer посетителям будут выдаваться продезинфицированные сантиметры для тела, а продавцы будут консультировать покупателей о том, как правильно делать замеры, находясь при этом на безопасном от них расстоянии.