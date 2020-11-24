Девушка с парализованными руками показала способ накраситься и прославилась

Американка с парализованными руками сделала макияж ногой и прославилась в социальных сетях. Соответствующие ролики появились в ее TikTok-аккаунте.

Блогерша Эшли Макфол (Ashley McFaul) регулярно делится с подписчиками видео, на которых рассказывает о жизни с артрогрипозом — врожденной аномалией костно-мышечной системы. У пациентов с упомянутым заболеванием наблюдается деформация конечностей и недостаточное развитие суставов и мышц.

По словам Макфол, несмотря на то, что ее руки выглядят здоровыми, в них нет мышц, поэтому они зафиксированы в одном положении. «Когда я была ребенком, все, что обычные дети делают руками, я делала ногами», — объяснила девушка.

В одном из своих роликов в TikTok визажистка продемонстрировала фанатам, как она делает мейкап в ярких цветах. На размещенных кадрах она выполняет все действия ступней: протирает лицо полотенцем, аккуратно красит брови, рисует стрелки и наносит тени для век.

Публикации Макфол с уроками по мейкапу стали вирусными и прославили ее в сети. В общей сложности видео американки набрали более трех миллионов лайков. В комментариях под постами пользователи восхищаются ее способностями и делают комплименты внешнему виду.

Ранее, в июне, студентка придумала наряды для инвалидов и прославилась. Иви Эшвин (Evie Ashwin) продемонстрировала специальную линию одежды для людей с ограниченными возможностями на выпускном шоу. Во время ее показа на подиум выходили только инвалиды.