Инвалида лишили возможности примерить одежду в британском магазине

В Лондоне женщине в инвалидном кресле не удалось померить одежду в магазине Topshop из-за того, что сотрудники заполнили примерочную оставшимися после распродажи вещами, сообщает Metro.

Когда 32-летняя Нина Грант обнаружила, что примерочная для людей с ограниченными возможностями заставлена несколькими напольными вешалками, она с трудом разместилась в обычной, однако часть ее кресла так и осталась снаружи. «То, что я там увидела, меня совсем не удивило. Шокирует то, что это уже стало обычным делом», — возмутилась женщина.

По словам Грант, это был не первый случай на ее памяти, когда раздевалка для инвалидов-колясочников использовалась сотрудниками магазинов не по назначению.

«Я разозлилась и решила сделать фотографию, чтобы потом разместить ее в соцсетях. Мне кажется, это самый лучший способ до них достучаться. Я также пожаловалась в головной офис», — рассказала Грант.

— Head Full Of Kittens #FBPE (@notwaving) 20 апреля 2018, 15:10

Представители фирмы пообещали напомнить всему персоналу, что примерочные для инвалидов не предназначены для хранения вещей. Они также добавили, что компания приложит все усилия, чтобы людям с ограниченными возможностями был предоставлен точно такой же сервис, как и всем остальным.

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В сентябре 2016 года российская марка Bezgraniz, производящая одежду для людей с ограниченными возможностями, представила ретроспективу своих коллекций на Неделе моды в Лос-Анджелесе. «Наша цель — улучшить качество жизни более чем 18 процентов населения планеты: людей с инвалидностью, а также их семей, друзей и людей, которые за ними ухаживают», — прокомментировали основатели компании Янина Урусова и Тобиас Райзнер.

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