Женщины с нестандартными бедрами получат джинсы по размеру

Демократичные бренды-производители одежды H&M и TopShop ввели дополнительные половинные размеры вещей в свой женский модельный ряд, сообщает Fashion Network.

Британский бренд TopShop дополнил половинными вариантами размеры W25, W27, W29 и W31 в моделях джинсов Jamie, Joni, Mom, Straight, Jamie Flare и Crop для более точной посадки брюк по фигуре. Также компания выпустила новые модели джинсов: свободные New Boyfriend, укороченные прямые Cropped Straight и сидящие по фигуре Wide.

H&M, в свою очередь, запустил кампанию Denim For All, призванную помочь клиентам подобрать наилучшим образом сидящую одежду.

Материалы по теме После рейва Почему безвкусная одежда 90-х возвращается на улицы

В январе 2018 года издание HypeBae вместе с модными экспертами составило список самых главных модных трендов наступившего 2018 года. Джинсовая одежда вошла в первую тройку, сразу после спортивной одежды и одежды из пластика.

Ожидается, что особенно популярными у покупателей по-прежнему будут женские джинсы с завышенной талией, а также джинсовые куртки oversize из денима таких брендов, как Tom Ford, Stella McCartney, Calvin Klein, Off-White и Adam Selman.

Topshop — британский масс-маркетный ретейлер одежды и аксессуаров, компания основана в 1946 году в Лондоне. В настоящее время бренд входит в состав компании Arcadia Group, которая является собственностью британского миллиардера Филипа Грина. По всему миру насчитывается несколько сотен фирменных магазинов Topshop.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!