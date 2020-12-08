Бренд придумал безопасный способ купить подходящий бюстгальтер во время пандемии

Крупнейший британский производитель одежды Marks & Spencer представил покупателям безопасный способ купить бюстгальтер нужного размера во время пандемии коронавируса. Об этом сообщает портал Metro.

По информации издания, в магазинах бренда посетителям будут выдаваться продезинфицированные сантиметры для тела, чтобы они могли самостоятельно измерить свои параметры. Вдобавок продавцы будут консультировать покупателей о том, как правильно делать замеры, находясь при этом на безопасном от них расстоянии.

Затем сотрудник магазина предложит клиенту несколько вариантов бюстгальтера, основываясь на параметрах тела. Таким образом контакт продавца и посетителя будет сведен к минимуму. Отмечается, что записаться на такую примерку необходимо на сайте марки.

Ранее в декабре женщина пришла в магазин за бельем и обнаружила гигантского паука в бюстгальтере. Кэти Принг (Katie Pring) заметила гигантского крабового паука в чашке одного из бюстгальтеров, висящих на витрине масс-маркетового магазина Kmart.