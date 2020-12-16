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Девушка показала способ комфортно ходить с расстегнутой ширинкой и прославилась

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@atyasmeengarcia / TikTok

Блогерша показала способ влезть в джинсы слишком маленького размера с помощью резинки для волос и прославилась в соцсетях. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница Ясмин (Yasmeen) снялась в джинсах, которые не сходятся на ее бедрах. По словам девушки, она поправилась на карантине и придумала лайфхак для тех, кто также не может застегнуть свои брюки.

На размещенных кадрах автор видео оборачивает резинку для волос вокруг пуговицы петлей, затем просовывает ее через отверстие над молнией и вновь закрепляет ее на пуговице. Таким образом, джинсы надежно остаются на бедрах, несмотря на расстегнутую молнию. В конце ролика Ясмин прикрыла расстегнутую ширинку объемным свитшотом.

Публикация девушки стала вирусной и набрала больше 62 тысяч просмотров. В комментариях подписчики поблагодарили ее за лайфхак. «Спасибо большое, я делаю так же каждый день», «Никогда бы не додумалась, спасибо!», «Господи, спасибо, ты гений», — писали они.

В декабре блогерша нашла способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей. В ролике она объяснила, что необходимо прикрепить отстегнутую бретель бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера.

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