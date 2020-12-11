Женщина показала способы визуально увеличить маленькую грудь

Блогерша показала способы визуально увеличить маленькую грудь с помощью одежды. Ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница Ясмин (Yasmeen) посоветовала подписчикам надевать водолазки, а не лонгсливы с декольте, чтобы перевести внимание с бюста на лицо. В то же время для придания объема верхней части тела необходимо надевать куртки с карманами в области груди.

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Кроме того, женщинам с маленьким бюстом юзерша порекомендовала под топами из полупрозрачной ткани носить кружевные бюстгальтеры без косточек — это визуально увеличивает грудь на несколько размеров. По словам Ясмин, таким же эффектом обладают рубашки и топы с объемными деталями в области бюста.

В конце она также призвала обладательниц небольшой груди выбирать футболки с глубоким декольте и V-образным вырезом. Она считает, что такие вещи подходят только женщинам с маленьким бюстом.

Ранее в декабре Ясмин нашла способ избежать сползания бюстгальтера без бретелей и прославилась. В ролике она объяснила подписчикам, что необходимо прикрепить отстегнутую бретель бюстгальтера к застежке на спине, затем протянуть ее под чашками спереди и зафиксировать на боковой части бюстгальтера.