Эксперты назвали способы избавиться от катышков на одежде

Журналисты The Sun перечислили советы, которые помогут предотвратить появление катышек на одежде. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Отмечается, что катышки образуются на вещах в результате постоянного трения во время стирки или когда ткань контактирует с другими поверхностями в течение длительного времени. Пользователи сети чаще всего советуют убирать их с помощью бритвенного станка. Тем не менее, по информации издания, есть несколько способов, которые способствуют сохранению качества вещей.

Во-первых, эксперты рекомендуют стирать одежду в режиме деликатной стирки. Важно, чтобы вещи из разных материалов стирались и хранились отдельно друг от друга. Во-вторых, необходимо тщательно выбирать моющее средство. Уточняется, что жидкая консистенция не вредит поверхности изделий в отличие от порошков. Более того, желательно стирать вещи вручную, поскольку этот способ является самым бережным.

Чтобы уберечь одежду от появления катышков, следует также отказаться от сушилки, отдав предпочтение естественной сушке на воздухе. Также необходимо регулярно чистить вещи валиком для ворса или специальной щеткой для одежды.

Ранее в марте эксперты раскрыли оптимальный срок хранения сырого белья в стиральной машине. По словам сотрудницы марки бытовой техники Whirlpool Люсинды Оттуш (Lucinda Ottush), вещи могут лежать в стиральной машине от 8 до 12 часов, но по истечении этого времени его нужно обязательно повесить сушиться.