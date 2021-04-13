Джинсы на бедрах вновь вернулись в моду благодаря знаменитостям

Джинсы с заниженной посадкой, которые были популярны в 2000-х годах, вновь вернулись в моду благодаря знаменитостям. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о спущенных на бедра джинсах, из-под которых видно нижнее белье. Отмечается, что в начале XXI века упомянутые брюки были трендовыми среди звезд, например, в них неоднократно появлялась на публике певица Бритни Спирс. Помимо нее в них также выходили в свет участники музыкальной группы Destiny's Child, среди которых была исполнительница Бейонсе.

Согласно материалу, в настоящее время в штанах с заниженной талией были замечены супермодель Белла Хадид, певица Дуа Липа, предпринимательница Кайли Дженнер, а также манекенщица Эмили Ратаковски. Так, например, Дженнер запечатлели в белых брюках и вязаном бралетте, а Ратаковски прошлась по улицам Нью-Йорка в классических брюках, оголяющих живот.

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Отмечается, что чаще всего описанный предмет одежды сочетают с кроп-топами и кардиганами. В качестве обуви звезды предпочитают кроссовки, кеды и туфли на каблуках.

В апреле возвращение в моду джинсов на бедрах среди молодежи испугало старшее поколение. В TikTok появились многочисленные ролики, на которых юные пользователи соцсети, так называемые зумеры, позируют в упомянутой вещи. Однако представители более старшего поколения — миллениалы — выразили свое отвращение к таким брюкам.