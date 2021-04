Популярные в 90-х топы из бандан вернулись в моду

Популярный в 1990-х предмет одежды вновь вернулся в моду в 2021 году. Об этом сообщает Daily Star.

Речь идет о кроп-топе Never Enough Of You в виде банданы, повязанной вокруг тела, популярного бренда Fashion Nova. Стоимость изделия на сайте марки составляет 25 долларов (1900 рублей).

Согласно материалу, подобные майки в конце прошлого века были трендом среди знаменитостей. В частности, в упомянутой вещи появлялись на публике певицы Бейонсе, Кристина Агилера и Бритни Спирс.

Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с джинсами, спортивными штанами, кроссовками и куртками. В то же время некоторые пользовательницы соцсетей предпочитают носить упомянутый топ с юбками, легинсами и туфлями на каблуках.

Так, например, в кроп-топах в виде бандан были замечены модели Анджелина Анг (Angelina Ang), Дестини Мари (Destiny Marie), Курт Уолдинг (Court Walding) и Лора Эми (Laura Amy).

В ноябре 2020 года популярные в 90-х ботинки вновь вернулись в моду. Согласно материалу, знаменитости все чаще появляются на публике в сапогах из кожи, которые в сети прозвали грубыми из-за высокой подошвы. Отмечается, что в настоящий момент поклонницы моды предпочитают упомянутую обувь на платформе ботильонам на каблуках.