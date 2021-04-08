Возвращение в моду джинсов на бедрах среди молодежи испугало старшее поколение

Тренд на джинсы с заниженной посадкой, который стал популярным среди молодежи, испугал старшее поколение. Об этом сообщает Independent.

По информации издания, в TikTok появились многочисленные видео, на которых юные пользователи соцсети, так называемые зумеры (люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год), демонстрируют свои обновки.

Ролики под хештегом #lowrisejeans («джинсы на бедрах») к настоящему моменту собрали 34 миллиона просмотров, а под хештегом #lowrisejeansarecute («джинсы на бедрах — это круто») — более 50 тысяч просмотров. Авторы некоторых из них снимают на камеру процесс примерки моделей с завышенной талией и сравнивают их с джинсами на бедрах. В результате они отмечают, что отдали бы предпочтение последним.

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Однако представители более старшего поколения — миллениалы (рожденные в период с 1981 по 1996 год) выразили свое отвращение к таким брюкам. «Мой самый большой ужас — возвращение в моду этих штанов», «Будь проклят тот день, когда подростки решили, что джинсы на бедрах — это стильно», «На бирках джинсов с низкой посадкой должно быть предупреждение об опасности», — писали они в Twitter.

В феврале молодые пользователи соцсетей массово избавились от облегающих джинсов и возмутили взрослую аудиторию соцсети. Зумеры принялись публиковать видео, на которых они критикуют или уничтожают джинсы-скинни. «Почему вы диктуете нам что носить, а что нет?» — возмутились в ответ миллениалы.